Kirchgasser tritt nicht sofort zurück

Michaela Kirchgasser tritt als Skirennläuferin nicht sofort zurück - trotz der Tatsache, dass sie in Südkorea bei Olympia nun nicht mitfahren darf. Die Pongauerin hatte Sonntag in Facebook für Vermutungen gesorgt, sie könnte ihre Karriere beenden.

Montagvormittag hat Kirchgasser deutlich gemacht, dass sie auch nach den Olympischen Spielen in Ostasien noch im Ski-Weltcup antreten wolle: „Durch die Nicht-Teilnahme in Südkorea ist mir aber noch mehr bewusst geworden, dass das Ende der Zeit im Weltcup mit großen Schritten naht“, teilt die dreifache Team-Weltmeisterin mit.

Dieses Facebook-Posting sorgte für Spekulationen

Slalom von Ofterschwang als letztes Rennen?

Verabschieden wird sich die aktuelle Kombi-WM-Dritte voraussichtlich in Deutschland: „Es gibt mit der Kombi in Crans Montana und dem Slalom in Ofterschwang nur noch zwei Rennen, die ich fahren kann, und bei denen ich mich vom Skizirkus und meinen Fans verabschieden werde“, so die Salzburgerin. Der Slalom von Ofterschwang am 10. März könnte ihr letzter Auftritt im Weltcup sein.

Team für Pyeongchang fixiert

Michaela Kirchgasser, Eva-Maria Brem und Romed Baumann sind wohl die prominentesten Wintersportler, die nicht die Qualifikation für die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang geschafft haben. Am Sonntag vergab der ÖSV die letzten sieben offenen Plätze für die Südkorea-Tickets. Einige Athleten sprangen buchstäblich im letzten Moment auf den Zug nach Pyeongchang auf. Das heimische Team umfasst somit 105 Frauen und Männer, die ab dem 9. Februar um Medaillen kämpfen - mehr dazu in sport.ORF.at (29.1.2018)