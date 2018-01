Neuer Militärkommandant: Ausschreibung läuft

Das Bundesheer sucht einen neuen Militärkommandanten für Salzburg. Der derzeitige Kommandant Heinz Hufler geht Ende März nach sechseinhalb Jahren im Amt in Pension. Die Ausschreibung läuft noch bis Ende Februar.

Gesucht ist ein Offizier, der entweder eine Generalstabsausbildung oder ein Studium in Militärischer Führung an der Militärakademie abgeschlossen hat. Gute Chancen werden dem Kommandanten des Gebirgskampfzentrums Saalfelden, Jörg Rodewald sowie dem Stabschef der Landstreitkräfte, Anton Waldner, eingeräumt.

Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) will solche Gerüchte aber nicht kommentieren. Es gebe ein Verfahren mit einer Begutachtungskommission, betont Kunasek. „Bei Personalentscheidungen gilt für mich ganz klar der Grundsatz: Der Beste soll es werden. Generell wird beim Bundesheer auch in Salzburg investiert. Und ich bin sehr froh darüber, dass wir in der Lage sind, bereits begonnene Investitionen auch fortzuführen. Denn ich möchte nicht bremsen, sondern investieren.“

Aussichten für Heer bleiben positiv

Mit diesem Rückenwind aus Wien dürften dem neuen Salzburger Militärkommandanten auch so radikale Sparpläne erspart bleiben wie dem aktuellen Amtsinhaber Heinz Hufler. In dessen Amtszeit war die Schließung der Kaserne Tamsweg ebenso schon beschlossene Sache wie die radikale Verkleinerung der Militärmusik.

Diese beiden Entscheidungen wurden erst nach heftigen Protesten aus dem Land rückgängig gemacht. Und jetzt sieht es auch eher nach einem Ausbau des Heeres aus.

