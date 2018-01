Mehrere Verletzte nach Attacken

Bei mehreren Auseinandersetzungen in der Stadt Salzburg, Mittersill und Neukirchen (beide Pinzgau) sind am Wochenende insgesamt drei Personen verletzt worden.

In der Stadt Salzburg hat ein 31-jähriger polnischer Staatsbürger Samstagabend einem Landesmann von hinten einen Schraubenschlüssel auf den Hinterkopf geschlagen. Das 29-jährige Opfer musste im Unfallkrankenhaus behandelt werden.

In Mittersill hat eine 16-Jährige bei einer Geburtstagsfeier einer Gleichaltrigen eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen. In Neukirchen haben zwei Security-Mitarbeiter vor einem Lokal zwei Gäste angegriffen. Und in einem Lokal in Salzburg hat sich ein Betrunkener 26-Jähriger Kopfverletzungen zugezogen. Die Motive für die Zwischenfälle sind allesamt unbekannt.