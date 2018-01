Alisa Buchinger droht verletzungsbedingte Pause

Karate-Weltmeisterin Alisa Buchinger droht eine längere Verletzungspause. Buchinger hat sich am Samstag beim Premier-League-Bewerb in Paris (Frankreich) am Knie verletzt.

Nach einem Zusammenprall mit ihrer Gegnerin hat Buchinger in der zweiten Runde aufgeben müssen. Die Ärzte in Frankreich haben eine Zerrung des inneren Seitenbandes und des Kreuzbandes diagnostiziert. Ob auch der Meniskus betroffen ist, soll heute bei genaueren Untersuchungen in Salzburg festgestellt werden.

