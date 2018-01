ÖVP-Gemeindetag: Einstimmung auf Wahl

Investitionen in Bildung, Schuldentilgung und Sicherheit: Mit diesen Themen geht die ÖVP in die Landtagswahl am 22. April. Bei der Gemeindetagung in Wagrain (Pongau) wurden die Funktionäre auf die Wahl eingeschworen.

Quasi als Argumentationshilfe gab es dabei die aktuellsten Wirtschaftsdaten, die Salzburg auf Platz eins in Österreich sehen: Salzburg hat mit 5,3 Prozent die aktuell niedrigste Arbeitslosigkeit in ganz Österreich. Der bundesweite Schnitt liegt bei 8,5 Prozent.

Die Arbeitslosigkeit werde noch weiter sinken, sagte Christian Helmenstein, Chefökonom der Industriellenvereinigung, bei ÖVP-Gemeindetag. Besonders freue ihn, dass Salzburg bei der Pro-Kopf-Wirtschaftsleistung erstmals überhaupt an der Spitze aller Bundesländer liegt, betonte Helmenstein.

„Bildung zentral für selbstbewusste Menschen“

ÖVP-Landesparteiobmann Wilfried Haslauer setzte bei seiner Gemeindekonferenz neben der Wirtschaft vor allem auf das Thema Bildung. „Bildung ist der zentrale Ansatz dafür, selbstbewusste, aber auch selbstkritische Menschen zu haben, die ihr Leben selbst in die Hand nehmen“, sagte Haslauer.

Für die ÖVP-Funktionäre aus dem gesamten Bundesland war die Veranstaltung in Wagrain aber vor allem eine Art Motivationsseminar vor der Landtagswahl am 22. April.

