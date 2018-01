Beste Doktorarbeiten: Staatspreise an Salzburger

Zwei Salzburger Jungwissenschafter haben den mit je 3.000 Euro dotierten Staatspreis für die beste Doktorarbeit erhalten. Die Dissertationen wurden von einem Sportwissenschaftler und einer Juristin geschrieben.

Die ausgezeichnete Arbeit des 32-jährigen Sportwissenschafters Hans-Peter Wiesinger beschäftigt sich mit der Anpassung der Achillessehne am Fuß und der Patellarsehne im Knie auf erhöhte mechanische Belastung. Das ist für die Genesung nach Verletzungen oder Trainingsplanung wichtig, aber auch für die Robotik oder Materialforschung.

Klar ist, dass sich die zwei untersuchten Sehnen gut anpassen. Unklar ist hingegen, was bei der Anpassung genau geschieht, ebenso, wie lange Trainings dauern müssen, um Sehnen zu stärken, und, ob das immer so ist. Ziel der Arbeit sei gewesen, besser zu verstehen, welche mechanischen Reize zu welchen Anpassungen der Sehne führen, sagt Wiesinger. Besonders bei der Arbeit sei, wie Bewegungswissenschaft und medizinische Ansätze sich kreuzten, sagt Wiesingers Doktorvater.

Arbeit über Verjährung von Schadenersatz

Die Doktorarbeit der 28-jährigen Juristin Natascha Brandstätter befasst sich mit der Verjährung von Schadenersatz. Was nach einer klaren Regelung im Gesetz klingt, ist aber in der Praxis weit davon entfernt. Der Auslegungsspielraum, was zum Beispiel die Begriffe Schaden oder Schädiger betrifft, ist nämlich groß.

Brandstätter wolle hier Klarheit schaffen. Dafür habe sie etwa 1.000 Urteile ausgewertet und die Kunst zuwege gebracht, dies auf praktisch anwendbare Art zu schaffen. Diese Dissertation könne eine neue Leitlinie in der Rechtsprechung werden, sagt Brandstätters Doktorvater. Österreichweit werden jedes Jahr 40 herausragende Doktorarbeiten prämiert.