Grüne: Rössler vor Schellhorn und Berthold

Bei der Landesversammlung der Grünen sind Samstagvormittag die ersten Entscheidungen gefallen: Listenerste für die Landtagswahl bleibt Astrid Rössler. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Heinrich Schellhorn und Martina Berthold.

Bei der Versammlung im Heffterhof in der Stadt Salzburg wurde Schellhorn Samstagvormittag mit 94 Prozent der Delegiertenstimmen bestätigt, Berthold mit knapp 97 Prozent.

Seit 9.30 Uhr tagen die Delegierten im Heffterhof. Die Landesversammlung ist zugleich Start in Richtung „Schicksalswahl“ am 22. April. Es geht dabei um die Frage, ob die Grünen in der Landesregierung verbleiben.

Latte für die Landtagswahl liegt sehr hoch

Am Samstag werden die Weichen dafür gestellt und die Listenplätze vergeben. Die Ausgangslage für die Grünen ist nicht leicht. Nach Umfragen könnte sich die Zahl ihrer Wählerstimmen im April halbieren. Dazu kommt das Desaster der Bundesgrünen, die aus dem Nationalrat geflogen sind.

Nach dem Sensationserfolg bei der Landtagswahl 2013 liegt die Latte für Salzburgs Grüne doppelt hoch. Damals erreichten sie 20 Prozent der Stimmen, sieben Mandate und drei Sitze in der Landesregierung. Ein solches Ergebnis halten viele Experten diesmal für unwahrscheinlich.

Viele hoffen auf Neuauflage der Koalition

Bei der Landesversammlung zeigt sich, dass viele Delegierte auf eine Neuauflage der Koalition mit der ÖVP hoffen. Viele gehen aber auch davon aus, dass dieses Ziel schwer zu erreichen ist. Regierungsarbeit sei immer schwer zu verkaufen, war bei der Landesversammlung zum Beispiel zu hören.

