Autofahrer nach Beinahe-Crash niedergeschlagen

Die Salzburger Polizei sucht zwei rabiate Männer aus Bayern. Die Unbekannten sollen in der Nacht auf Freitag einen Pakistani krankenhausreif geschlagen haben – nachdem es beinahe einen Autounfall gegeben hatte.

Kurz vor Mitternacht sollen den zwei Verdächtigen an einer Kreuzung die Nerven bzw. die guten Manieren durchgegangen sein. Sie saßen in dem einen Auto mit einem Kennzeichen aus dem grenznahen Berchtesgadener Land in Oberbayern, der 27-jährige Pakistani in dem anderem. Die Ampel schaltete auf Grün. Beide Lenker fuhren los. Dann wären die Autos beinahe zusammengestoßen, sagen Zeugen.

Tür aufgerissen und attackiert

Anschließend sollen die beiden Deutschen das Auto des Pakistani verfolgt haben. Als der wieder anhielt, sollen sie die Fahrertür aufgerissen, den 27-Jährigen herausgezogen, geschlagen und getreten haben. Dann sollen sie das Handy des Opfers auf den Boden geworfen haben und geflüchtet sein. Der Attackierte wurde laut Polizei im Gesicht verletzt.

Das Rote Kreuz brachte ihn ins Unfallkrankenhaus. Die Fahndung nach dem Auto mit Berchtesgadener Kennzeichen hat bislang noch kein Ergebnis gebracht.