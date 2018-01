Tourismus: Salzburg nach Tirol an der Spitze

Mehr als die Hälfte aller Urlauber, die nach Österreich kommen, wollen nach Salzburg oder Tirol. Das zeigt eine Analyse der Statistik Austria. Bei den Übernachtungen ausländischer Urlauber entfallen 62 Prozent auf diese beiden Bundesländer.

Auch bei heimischen Urlaubern sind Salzburg und Tirol sehr beliebt. Das Land Salzburg kommt auf einen Wert von 6,5 Millionen Übernachtungen durch Österreicher.

Tirol einsam an der Spitze, Salzburg Zweiter

Jedes Jahr oder eigentlich jede Saison werden in den beiden Ländern neuerdings Rekorde gebrochen, so auch im Vorjahr: Mehr als 28 Millionen Übernachtungen allein im Land Salzburg, das ist ein Plus von genau 788.000. Das sind fast drei Prozent. Nur in Tirol übernachten noch viel mehr Urlauber als in Salzburg. Dort wurden im vergangenen Jahr fast doppelt so viele Nächtigungen gezählt.

