„Neugier statt Sicherheit“ beim Kunstverein

„Wir sollten uns von der Neugier leiten lassen und nicht von der Sicherheit!“ Dieses Zitat von George Bernard Shaw sei Motto des Salzburger Kunstverein zum Ausstellungsprogramm 2018, sagt Direktor Seamus Kealy.

Der Kunstverein wolle ein „intellektueller Sicherheitsraum“ sein, in dem man mit „offener und furchtloser Neugier“ der Gegenwart begegnen könne, meinte Kealy. Den Auftakt des Ausstellungsreigens macht die britische Künstlerin Lucy Skaer, die für ihre Kombination aus Skulptur, Film und Druckgrafik bekannt ist.

Inspiration durch mittelalterliche Bücher

Für die Ausstellung „La Chasse“ lässt sich Skaer von Darstellungen von Jagdszenen in mittelalterlichen Büchern inspirieren, durch Abstraktion entstehen dabei aus existierenden eigenen Skulpturenarbeiten neue Objekte.

Im April zeigt der Salzburger Kunstverein großformatige Videoarbeiten der in Rotterdam lebenden Künstlerin Katarina Zdjelar. Es ist die erste Einzelausstellung von Zdjelar in Österreich.

Kooperation mit Sommerakademie

Auf ein spannendes Projekt lässt sich der Kunstverein im Sommer ein. Geplant sind 20 Ausstellungen in zwei Monaten. Dafür sollen auch normalerweise nicht für den Ausstellungsbetrieb genutzte Räumlichkeiten im Künstlerhaus geöffnet werden. Das Projekt, das in Kooperation mit der Salzburger Sommerakademie entsteht, sei „eine unvollendete Reihe von Experimenten, Spekulationen und Begegnungen“, kündigte Kealy an. Im Jahr 1998 hatte es mit „40 Tage 20 Ausstellungen“ schon einmal ein ähnliches Format im Kunstverein gegeben.

Ausstellung mit Transgender-Künstlerin

Im Herbst ist eine Ausstellung mit der in Salzburg geborenen Transgender-Künstlerin Ashley Hans Scheirl geplant. Die Ringgalerie wird von den Schwestern Nikola Röthemeyer und Annika Sailer heuer in Erzählräume verwandelt, in denen dem Besucher „Tiere, Pflanzen und mentale Zwischenräume begegnen“, sagte Kealy.

Im Rahmen der traditionell zu Jahresende stattfindenden Jahresausstellung wird es künftig auch einen Preis für künstlerische Fotografie geben. Gesponsert werde der Preis, der 2019 erstmals verliehen werden soll, von der Sammlerin Andra Spallart, erklärte der Direktor des Salzburger Kunstvereins.

