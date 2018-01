Salzburger Sportler hoffen noch auf Olympia

Zwei Wochen vor Beginn der olympischen Winterspiele in Pyeongchang (Südkorea) dürfen auch noch einige Salzburger Sportler auf eine Teilnahme hoffen. Der olympische Skiverband hat noch sieben Startplätze zu vergeben.

Auch einige Salzburger dürfen sich noch Hoffnungen machen, einen davon zu ergattern: Michael Kirchgasser hat am Freitag in der Kombination von Lenzerheide (Schweiz) die Chance, Julia Grünwald am Sonntag im Slalom. Bei den Nordischen Kombinierern gibt es mit Paul Gerstgraser und Bernhard Flaschberger zwei Salzburger, die mit herausragenden Leistungen noch die Chance auf einen Olympiastartplatz haben.