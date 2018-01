Hirscher stellt Herminator-Rekord ein

Im Alpinen Ski Weltcup hat Marcel Hirscher am Dienstagabend den Siegesrekord von Hermann Maier eingestellt. Beim Nacht-Slalom in Schladming besiegte Hirscher knapp den Norweger Henrik Kristoffersen – sein insgesamt 54. Weltcupsieg.

Das hochklassige Duell zwischen Kristoffersen und Hirscher ging beim Flutlicht-Spektakel auf der Planai in die nächste Runde – dieses Mal wieder mit einem Sieg für Marcel Hirscher.

APA/AFP/Fabrice Coffrini

39 Hundertstelsekunden Vorsprung brachten Hirscher seinen sechsten Slalom-Sieg in dieser Saison.

Lärm: „Schladming war abartig“

Insgesamt über die Jahre zieht er damit mit Hermann Maier gleich, dem bisherigen Rekordhalter Österreichs. Der Trubel in Schladming ist für die Rennläufer nicht gerade eine Erleichterung beim Rennen. Hirscher versucht immer wieder, rechtzeitig abzuschalten, um sich gut zu konzentrieren: „Für mich war es abartig und laut. Ich versuche, den Ball flachzuhalten und mich nicht ablenken zu lassen bei diesen vielen Zuschauern.“

ORF

Stenmark weiter einsamer Weltrekordler

Mehr Weltcupsiege als Hirscher und Maier hat bei den Männern bisher nur der legendäre Schwede Ingemar Stenmark gefeiert - nämlich 86. Platz drei in Schladming ist - wie schon in Kitzbühel - an den Schweizer Daniel Yule gegangen - mit mehr als zwei Sekunden Rückstand. Zweitbester Österreicher wurde Manuel Feller als Achter.

Das vierte Ticket für den Olympia-Slalom in Südkorea dürfte sich Marco Schwarz mit Platz elf gesichert haben, Michael Matt ist ausgeschieden - mehr über das Rennen in sport.ORF.at