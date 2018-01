Denuvo-Kopierschutz: Holländer und Südafrikaner kaufen

Das Salzburger Kopierschutz-Anbieter Denuvo Software Solutions ist vom holländischen Weltmarktführer Irdeto übernommen worden, einer Tochtergesellschaft des südafrikanischen Medienkonzerns Naspers.

Der Deal wurde mit 1. Jänner 2018 gültig, wie erst jetzt bekannt wrude. Die bisherigen Denuvo-Eigentümer bleiben auch nach der Übernahme an Bord, sagte Gründer Reinhard Blaukovitsch der APA.

Er hielt bisher 70 Prozent der Anteile, Minderheitsgesellschafter Robert Hernandez hat seine 30 Prozent ebenfalls an Irdeto verkauft: „Er sitzt in Amerika an der Westküste und hat dort vor allem Verkauf und Vertrieb betrieben, und ich hier in Österreich habe mit meinem Team die Technologie und das Service entwickelt“, so Blaukovitsch.

denuvo.com

Werdegang auch über Sony DADC

Der Nachrichtentechniker war zunächst Software-Entwicklung und später Manager beim Disc-Hersteller Sony DADC in Salzburg. Im Dezember 2013 führte er ein Management-Buy-out durch, im Zuge dessen Denuvo entstand.

Nun haben sich Blaukovitsch und Hernandez entschlossen, Denuvo zu verkaufen, „weil uns das die Möglichkeit gibt, in eine nächste Liga zu wachsen, wo wir wirklich global auftreten können. Die Firma Irdeto ist ein globales Unternehmen, mit Sitz auch in China, in Europa und in Amerika.“

Sicherheit für Gamer, Kopierschutz etc.

Denuvo ist einer der führenden Anbieter von Gaming-Sicherheit und bietet Kopierschutz für Spiele auf Desktop-, Mobil-, Konsolen- und anderen Geräten an und entwickelt Lösungen zum Schutz von B2B-Software, elektronischen Büchern und Filmen. Kunden sind Spieleverlage, Gaming-Plattformen, unabhängige Software-Anbieter, E-und Video-Publisher.

In den vergangenen Monaten war Denuvo unter Druck geraten, weil der Kopierschutz des Unternehmens in immer kürzeren Zeiten von Software-Piraten geknackt werden konnte.

„Jobs gesichert“

Denuvo beschäftigt derzeit 30 Leute in Salzburg, sieben in Tschechien, fünf in Polen sowie einen Vertriebsmitarbeiter in Japan - und Robert Hernandez kümmert sich um den Vertrieb in den USA.

Sorgen um ihre Jobs müssten sich die Denuvo-Mitarbeiter nach der Übernahme nicht machen, betonte Blaukovitsch: „Wir haben unsere Leute informiert und sie sind eigentlich sehr enthusiastisch, weil sie jetzt die Möglichkeiten haben sich auszutauschen mit anderen Kryptographen oder Programmierern in Kanada, in China, in Holland. Da gibt es auch sehr viele Talente, und das ist natürlich eine Möglichkeit für diese Ingenieure sich zu matchen und auszutauschen.“

Link: