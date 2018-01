Vier Variantenfahrer aus Graben befreit

Montagnachmittag mussten Bergretter in Saalbach (Pinzgau) vier litauische Skifahrer und Snowboarder aus einer misslichen Lage abseits der Piste befreien. Sie konnten in einem tief verschneiten Graben nicht mehr weiter.

Die vier Litauer waren nahe der Berger Hochalm in etwa 1.400 Meter Seehöhe beim Tiefschneefahren im ungesicherten Skiraum in den Geißgraben geraten. In dem unwegsamen Gelände bei großen Neuschneemengen konnte das Quartett nicht mehr weiter und alarmierte die Einsatzkräfte.

Die vier Litauer konnten durch die Bergrettung über GPS-Daten geortet werden. Acht Mann befreiten sie aus ihrer misslichen Lage und brachten sie sicher ins Tal. Die vier Skifahrer und Snowboarder blieben unverletzt.

