Ermittlungen nach Überfall auf Trafikantin

Die Salzburger Polizei ermittelt nach einem mutmaßlichen Überfall auf eine Trafikantin in Salzburg-Liefering direkt vor der Grenze zu Bayern. Die Frau soll Montagfrüh niedergeschlagen worden sein.

Kurz vor 7.00 Uhr soll ein Unbekannter die Frau attackiert haben, als sie die Tür zur Trafik aufsperrte. An der Kasse wurde nach Angaben der Polizei manipuliert - so fanden sich an Schubladen Brandspuren. Wie die Tat tatsächlich abgelaufen ist und ob der Täter Geld erbeutet hat, muss noch geklärt werden.

Die Trafikantin wurde am Vormittag im Krankenhaus behandelt. Polizisten konnten sie danach befragen, um den Hergang zu herauszufinden.