„Barber Angels“: Friseure für Obdachlose

Am Sonntag waren in Salzburg erstmals die „Barber Angels“ im Einsatz. Dieser gemeinnützige Verein aus Deutschland bietet kostenlose Haar- und Bartschnitte für Obdachlose an - in Rockerkluft. Das Interesse war groß.

Die „Barber Angels“ haben es sich zum Ziel gesetzt, obdachlosen und bedürftigen Menschen kostenlos wieder ein gepflegtes Äußeres zu ermöglichen. In der Academy Bar in der Stadt Salzburg war Sonntagnachmittag ihr erster Österreich-Auftritt. Die „Barber Angels“ sind auf eigene Kosten einmal im Monat unterwegs, um Gutes zu tun. Angelehnt an Bikerclubs hat der Verein in Deutschland inzwischen bereits 50 Mitglieder. Nun will er auch in Österreich durchstarten.

zurück von weiter

Dass der Bedarf groß ist, zeigt bereits der erste Auftritt in Salzburg - hier hatten sich 150 Bedürftige und Obdachlose für einen Haarschnitt angemeldet. Eine von ihnen war Evelyne Aigner: „Für mich ist es wichtig, weil ich brauch das einmal, dass ich wieder einmal gut ausschaue“, sagte sie. „Das taugt mir, und ich habe richtig eine Freude damit.“

„Mehr Selbstbewusstsein und Würde geben“

Für „Barber-Angels“-Präsident Claus Niedermaier war vor allem eines wichtig: „Die Idee der ‚Barber Angels‘ ist, durch einen Haarschnitt den Menschen mehr Selbstbewusstsein und Würde zu geben, damit sie aus dieser Lage eventuell schneller herauskommen. Ein Haarschnitt ist ein Neuanfang. Und man sieht: Was hier abgeht, ist unbeschreiblich.“

Gratisfrisuren für Obdachlose Ein gepflegtes Äußeres ist schwierig, wenn man auf der Straße lebt. Die „Barber Angels“ waren deshalb am Sonntag erstmals in Österreich aktiv.

Die Rockerkluft der „Angels“ soll vor allem Berührungsängste der Bedürftigen abbauen - und das gelang in Salzburg. Der Haarschneideeinsatz war in Zusammenarbeit mit der Wärmestube Salzburg und der Straßenzeitung „Apropos“ organisiert worden.