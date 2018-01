Schnee: Verkehrschaos, weiter Straßensperren

Starker Schneefall sorgt im Land Salzburg am Montag für erhebliche Verkehrs-Verzögerungen im gesorgt. Denn wegen Lawinen- und Baumbruchgefahr sind wichtige Strecken gesperrt. In der Früh sorgten Schneefahrbahnen für lange Wartezeiten.

Der starke Schneefall setzte in der Nacht auf Montag in der Stadt Salzburg und ihrer Umgebung ein - und sorgte für erhebliche Verzögerungen auf den wichtigsten Einfahrtsstraßen in die Stadt Salzburg.

Staus wurden in der Früh unter anderem auf der Westautobahn (A1) zwischen Mondsee (OÖ) und Salzburg-Nord gemeldet, aber auch auf der Wiener Straße (B1) zwischen Henndorf und Eugendorf (Flachgau), auf der Lamprechtshausener Straße (B156) zwischen Oberndorf und Bergheim (Flachgau), der Wolfgangseestraße (B158) zwischen Fuschl und Salzburg sowie auf der Mattseer Landesstraße (L101) und auf der Obertrumer Landesstraße (L102).

Auf der Tauernautobahn (A10) zwischen Flachauwinkel und dem Tauerntunnel (Pongau) blieben am Vormittag einige Lastwagen auf der Schneefahrbahn hängen - genauso wie auf der Westautobahn bei Thalgau.

Lawinensprengung, Baumbruchgefahr: Sperren

Die A10 wird Montagnachmittag eine Stunde lang wegen Lawinensprengungen zwischen Flachau (Pongau) und dem Tauerntunnel gesperrt - zwischen 14.15 und 15.15 Uhr.

Da es im Tagesverlauf wärmer wurde und der Schneefall vielerorts in Regen überging, stieg auch die Gefahr, dass Bäume oder Äste unter der Schneelast brechen. Vom tieffliegenden Hubschrauber aus wurde zu Mittag und am Nachmittag deshalb der Schnee von den Bäumen entfernt - so etwa auf der Pinzgauer Straße (B311) zwischen Weißbach bei Lofer und St. Martin (Pinzgau), der Loferer Straße (B178) bei Unken (Pinzgau), der Hochkönigstraße (B164) zwischen Leogang (Pinzgau) und der Tiroler Landesgrenze, die Pass-Thurn-Straße (B161) zwischen Mittersill (Pinzgau) und der Passhöhe oder der Glemmtaler Landesstraße (L111) zwischen Maishofen (Pinzgau) und Saalbach.

Passstrecken wegen Lawinengefahr gesperrt

Auch zahlreiche andere Straßensperren wegen der großen Lawinengefahr blieben am Montag aufrecht: So ist die Strecke über den Radstädter Tauern auf der Katschbergstraße (B99) zwischen Obertauern und Mauterndorf (Lungau) voraussichtlich noch bis Dienstagnachmittag gesperrt.

Weiterhin gültig sind auch die Sperren auf der Salzachtalstraße (B159) zwischen Tenneck (Pongau) und Pass Lueg, auf der Hochkönigstraße (B164) über den Dientner Sattel und den Filzensattel (Pinzgau), auf der Gerlosstraße (B165) zwischen Rankental und dem Gasthof Ronach (Pinzgau), auf der Filzmooser Landesstraße (L219) zwischen Filzmoos (Pongau) und Ramsau (Steiermark) sowie auf der Mandlwand-Landesstraße (L246) zwischen Mühlbach am Hochkönig (Pongau) und dem Arthurhaus.

Lawinenwarnstufe vier gilt weiter

Die Lawinengefahr ist in weiten Teilen Salzburgs groß, das ist Warnstufe vier auf der fünfteiligen Skala. Seit Sonntagfrüh wuchs die Schneedecke in weiten Teilen des Landes um 20 bis 30 Zentimeter. Der Neuschnee der Warmfront vom Montag überdecke den umfangreichen Neu- und Triebschnee der letzten Tage - weshalb sich im freien Skiraum eine sehr kritische Situation ergibt, hieß es im Lawinenwarnbericht für Salzburg.

Vor allem oberhalb der Waldgrenze seien zahlreiche kleinere, vereinzelt aber auch große Lawinen zu erwarten, die auch exponierte Verkehrswege gefährden können. Schon bei geringer Zusatzbelastung könnten Schneebretter im Steilgelände ausgelöst werden. Zudem erschwere schlechte Sicht die Beurteilung der Lage. Lediglich in den Lungauer Nockbergen wurde die Gefahr mit Stufe drei - erheblich - bewertet.

Entspannung erst im Lauf der Woche

Mit einer Entspannung der Situation sei erst im Lauf der Woche zu rechnen, sagte Meteorologe Josef Haslhofer von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik Salzburg.

In der Stadt Salzburg betrug die Schneedecke Montagfrüh sechs Zentimeter, in Abtenau, Radstadt, Lofer und Mittersill war sie jeweils rund einen halben Meter dick, in Krimml 65 Zentimeter. Auf der Schmittenhöhe gab es seit Sonntag einen Anstieg von 182 auf 216 Zentimeter, auf der Loferer Alm von 229 auf 252 Zentimeter, so Haslhofer. Im Lauf des Tages sollte die Schneefallgrenze aber deutlich steigen, in der Nacht dann aber wieder auf 500 bis 700 Meter fallen. Erst im Lauf des Dienstages sei mit einem Ende der Niederschläge zu rechnen.

