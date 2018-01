Handel, Gewerbe, Industrie voll im Aufwind

Viele Salzburger Unternehmen investieren weiter kräftig in Gebäude und Maschinen. Und sie stellen neue Mitarbeiter ein, teilt die Wirtschaftskammer mit. Es laufe so gut wie seit zehn Jahren nicht mehr. Und der Aufschwung sei dauerhaft.

Schon vor zehn Jahren hat die Salzburger Wirtschaft ziemlich gut gebrummt. Dann kam die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise von 2007, 2008 und 2009. Die exportorientierte Salzburger Wirtschaft und Industrie traf die Krise besonders. Betriebe brauchten lange, um sich von der internationalen Flaute zu erholen.

ORF

„Viele sehr optimistisch“

Ein Jahrzehnt später scheint die Krise nun überwunden zu sein. Und nicht nur kurzfristig, sagt Klemens Kurtz von der Wirtschaftskammer.

Er hat eine aktuelle Umfrage unter Salzburgs Unternehmen ausgewertet: „Der Aufschwung ist nachhaltig, der sich auch bei den offenen Stellen erkennen lässt. Die Stimmung für die Zukunft der Geschäftslage ist sehr positiv. Es gehen 36 Prozent der Unternehmen von Verbesserungen aus, im Frühjahr waren es noch 32. Nur noch neun Prozent rechnen mit Verschlechterung.“

Wirtschaftskammer-Präsident Konrad Steindl betont, es würde in die Betriebe wieder mehr investiert: „In den letzten Jahren lag das weit unter dem Durchschnitt. Nun wird wieder in Bauten, Maschinen und Weiterbildung der Mitarbeiter investiert.“

Bundesweit stärkste Wirtschaftsleistung pro Kopf

In keinem Bundesland ist die Wirtschaft im Vorjahr so stark gewachsen wie in Salzburg. Die Wirtschaftsleistung pro Kopf ist hier mittlerweile die stärkste in Österreich.