Mehr Krätze, Keuchhusten und Masern

In Salzburg sind seit einiger Zeit wieder schwere Krankheiten zu beobachten und müssen behandelt werden, die schon lange stark zurückgedrängt waren. Beispiele seien Krätze, Keuchhusten und Masern, sagen Fachleute.

Bei 139 Patienten in Stadt und Land Salzburg wurde im vergangenen Jahr Keuchhusten diagnostiziert. Die Dunkelziffer dürfte laut Experten deutlich höher sein. Vor allem bei Erwachsenen werde bei chronischen und schweren Hustenanfällen oft keine genaue Untersuchung auf Keuchhusten gemacht. Wer diese Krankheit hat, muss spezielle Antibiotika bekommen.

Schutz gegen die bakterielle Infektion biete nur eine Impfung, allerdings müsse diese immer wieder aufgefrischt werden, betonen Lungenfachärzte.

Mangelnde Hygiene begünstigt Krätze

Keine Impfung gibt es hingegen gegen die Krätze, die von winzigen Milben auf und in der Haut ausgelöst wird. Wegen dieser ansteckenden und sehr unangenehmen Infektion habe es schon einige Anfragen gegeben, teilte die Salzburger Landessanitätsdirektion dem ORF auf Anfrage mit.

Übertragbar ist Krätze durch engen Körperkontakt, wenig oder kaum gewaschene Kleidung, Bettwäsche bzw. Decken. Zuletzt soll die Krätze unter anderem in einigen Asylheimen, Notschlafstellen, Schulen und Kindergärten vorgekommen sein. Eine offizielle Bestätigung oder Statistiken der Salzburger Gesundheitsbehörden gibt es dazu bisher nicht.

Daten, Fakten, Debatten in Deutschland

In Deutschland wird das Thema seit Monaten auch in Medien immer wieder debattiert. Dort gibt es eine Anzeigepflicht bei Institutionen wie Kindergärten, Schulen, Flüchtlingsunterkünften oder Altersheimen. Laut einer Umfrage des Berliner Robert-Koch-Instituts (RKI) bei den Gesundheitsämtern habe es deutschlandweit 2016 insgesamt 7.000 Meldungen gegeben, berichtet das Webportal der Wochenzeitung „Die Zeit“.

Starke Zunahme seit 2015

Die Zahlen würden seither beachtliche Sprünge nach oben machen: „2015 registrierte etwa das Gesundheitsamt in Bremen nur 26 Fälle. Ein Jahr später waren es bereits 130 und allein in den ersten neun Monaten dieses Jahres 175 Fälle. In Düsseldorf stieg im selben Zeitraum die Fallzahl auf 580 Prozent, in Duisburg auf 512 Prozent …“

Die deutsche Zeitung „Die Welt“ schreibt: „In Köln hat sich die Quote in den letzten drei Jahren verdreifacht, die Krankheit ist also wieder voll da. Ob die Flüchtlingsbewegungen dazu beigetragen haben, ist fraglich. Unter Migranten ist die Quote etwas höher als bei den Bundesbürgern, doch dafür sind sie im Durchschnitt jünger und immunstärker, sodass die üblichen Kontakte in Flüchtlingsheimen in der Regel nicht ausreichen, um eine Infektionswelle loszutreten.“

Uwe Reinhold vom Berufsverband der deutschen Hautärzte bzw. Dermatologen (BVDD) sieht laut „Die Welt“ die Sache so: „Es ist keinesfalls so, dass da plötzlich so etwas wie eine Seuche über uns hinwegrollt.“ Vielmehr sei die Milbe, die Krätze auslöst, niemals ganz verschwunden gewesen.

