Neuschnee: Lawinengefahr, Straßensperren, Unfälle

Im Land Salzburg sind nach dem Wettersturz in der Nacht auf Sonntag einige Straßen wegen Lawinengefahr gesperrt. Es gibt wegen des Neuschnees viele Verkehrsbehinderungen. Der Rundweg auf dem Gaisberg ist auch gesperrt.

ORF / Isabell Gunzer

Der ÖAMTC empfiehlt für Westösterreich generell die Mitnahme von Schneeketten. Zwischen Mühlbach am Hochkönig (Pongau) und Dienten (Pinzgau) ist der Dientner Sattel seit Sonntagvormittag, 10.00 Uhr, wegen Lawinengefahr gesperrt. Gleiches gilt wenige Kilometer weiter westlich für den Filzensattel zwischen Dienten und Maria Alm.

Routen im Bergland geschlossen

Weiters ist die Zufahrt über die Mandlwandstraße zum Arthurhaus oberhalb von Mühlbach am Hochkönig derzeit nicht möglich.

ORF / Lukas Möschl

Auch hier bedrohen frisch eingewehte Schneebretter und möglicherweise auch Staublawinen den Verkehr. Die Filzmooser Landesstraße zwischen Filzmoos (Pongau) und Ramsau (Obersteiermark) sowie die Salzachtalstraße zwischen Werfen und Pass Lueg (Pongau) sind ebenfalls gesperrt. Weiters ist die Gerlos-Straße im Oberpinzgau zwischen Rankental und dem Gasthof Ronach derzeit nicht befahrbar.

Gefahr auch auf dem Gaisberg

Die Loferer Bundesstraße musste Sonntagvormittag zwischen Weißbach und Saalfelden (beide Pinzgau) wegen Lawinensprengungen kurzzeitig gesperrt werden. Auch auf dem Gaisberg hoch über der Landeshauptstadt Salzburg herrscht große Lawinengefahr. Deshalb haben die Behörden den Rundwanderweg im Bereich der Zistelalm gesperrt.

Stadt Salzburg

Sattelschlepper verunglückt

Auf der Tauernautobahn ist beim Knoten Pongau am Sonntagmorgen ein Sattelschlepper in die Leitschiene gekracht. Auf schneeglatten Fahrbahnen kam es in allen Landesteilen zu kleineren Auffahrunfällen oder Kollisionen mit Randsteinen oder anderen Objekten. Es herrschen besonders im Bergland tief winterliche Bedingungen. Vielerorts ist die Schneeräumung auf Gemeinde-, Landes- und Bundesstraßen noch im Gang.

ORF / Isabell Gunzer

Schneebretter: Vorsicht beim Wintersport

Es hat in den Nordalpen, den inneralpinen Grasbergen und in den Hohen Tauern in der Nacht auf Sonntag kräftig geschneit, verbunden mit teils stürmischen Höhenwinden. Diese Kombination bringt stets erhebliche bis große Lawinengefahr (Warnstufe 4).

Pistenskiläufer sollten keinesfalls ins ungesicherte Gelände fahren. Auf Skitouren und bei Freeride-Unternehmungen ist laut Experten höchste Vorsicht geboten. Genaue Ortskenntnis und gute Sicht im Gelände seien wichtige Voraussetzungen bei diesen Bedingungen. Sie raten dringend auch zur Mitnahme der empfohlenen Notausrüstung und zu gründlicher Tourenplanung samt Kartenstudium. Steilere Hänge sollten bei Aufstiegen und Abfahrten unbedingt gemieden werden. Außerdem seien Bereiche unterhalb von Steilhängen weiträumig zu umgehen, wo Schneebretter oder Staublawinen abgehen können.

Gerald Lehner, salzburg.ORF.at

