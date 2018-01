Im Stadttourismus purzeln die Rekorde

Über einen Rekord freuen sich Touristiker in der Stadt Salzburg. 2017 wurde bei den Übernachtungen erstmals die Grenze von drei Millionen durchbrochen. Steil bergauf geht es in der Statistik bei deutschen und chinesischen Touristen.

3.043.000 Übernachtungen sind im vergangenen Jahr 2017 in der Stadt Salzburg gezählt worden - um 7,6 Prozent mehr als im Jahr davor. Das ist ebenso Rekord wie die fast 1,76 Millionen Ankünfte von Gästen.

Hotels immer besser ausgelastet

Die Auslastung der knapp 12.200 Betten in der Landeshauptstadt sei damit auf fast 60 Prozent gestiegen, freuen sich der ressortzuständige Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) und Tourismus Salzburg-Geschäftsführer Bert Brugger. In den vergangenen 15 Jahren hat sich die Zahl der Übernachtungen nahezu verdoppelt.

Gerald Lehner

Die meisten Besucher Salzburgs kommen aus Österreich, Deutschland und den USA. An vierter Stelle folgen schon Chinesen, die in der Statistik erstmals in die Top Fünf aufgestiegen sind. Vom Boom in der Landeshauptstadt profitieren schon länger auch die Umlandgemeinden.

233.000 Salzburg Cards verkauft

Und noch einen weiteren Rekord melden die Touristiker. Noch nie wurden so viele Salzburg Cards verkauft wie im vergangenen Jahr, nämlich gut 233.000. Mit dieser Ermäßigungskarte wurden Salzburger Sehenswürdigkeiten insgesamt fast 1,6 Millionen Mal besucht - allen voran die Festung Hohensalzburg, Mozarts Geburtshaus und die Wasserspiele in Salzburg-Hellbrunn.