Überfall auf Wettlokal: Asylwerber festgenommen

Nach einem Raubüberfall auf ein Wettlokal in der Stadt Salzburg am 28. Oktober 2017 hat die Polizei vor kurzem einen 23-jährigen Asylwerber aus Afghanistan festgenommen. Er soll die Tat mit einem Komplizen begangen haben.

„Kommissar DNA“ hat die Ermittler auf die Spur des Asylwerbers aus Afghanistan gebracht. Der Komplize konnte laut Polizei noch nicht ausgeforscht werden.

Zwei maskierte Männer

Bei dem Überfall am späten Abend des 28. Oktober auf das Lokal beim Hauptbahnhof wurde ein 19-jähriger Angestellter von zwei maskierten Männern bedroht. Einer der beiden Täter war mit einem Messer bewaffnet. Als die Männer Bargeld forderten, erklärte der Mitarbeiter, dass er keines hätte. Doch die Räuber bemerkten, dass hinter der Theke die Tageslosung lag. Diese hatte der Angestellte gerade abgezählt und in den Safe legen wollen. Die Räuber nahmen die Banknoten und flüchteten.

Keine Stellungnahme des Verdächtigen

Polizisten konnten am Tatort Spuren sicherstellen. Die Auswertung ergab einen DNA-Treffer, wie die Landespolizeidirektion Salzburg am Freitag mitteilte. Der verdächtige Afghane machte bei seiner Vernehmung keine Angaben zum Tatvorwurf. Er wurde in die Justizanstalt Salzburg nach Puch (Tennengau) gebracht.

