SBG-Spendenaffäre: „Grüne und SPÖ lügen“

SPÖ und Grüne würden „lügen“, und manche Politiker seien schmutzig, sagt der Finanzreferent der - wegen der Parteispenden-Affäre in die Kritik geratenen - „Salzburger Bürgergemeinschaft“ (SBG). Deren Landesrat Hans Mayr trat diese Woche zurück.

Erwin Seeauer, Finanzreferent der „Salzburger Bürgergemeinschaft“, bezieht sich auf die Landtagssitzung am vergangenen Mittwoch. Bei dieser hatte auch er selbst Auskunft über die Geldspenden bzw. Darlehen an die Partei von Ex-Landesrat Hans Mayr gegeben. Seeauer attackiert nun die Salzburger Sozialdemokraten als Oppositionspartei und die Grünen, die bisher mit der SBG über Jahre in der Landesregierung koalierten:

„Ich bin entsetzt, wenn da jemand über uns lügt und sagt, es sei verschleiert worden, es sei alles eine Farce gewesen. Die Politik selbst ist nicht schmutzig, aber es gibt wahnsinnig schmutzige Vertreter in der Politik. Und es gibt Lügner. Da meine ich konkret den Herrn Meisl von der SPÖ und die Frau Dr. Rössler von den Grünen. Diese hat alles gesehen und sagt dann, sie weiß von nichts. Und wir hätten im Landtag verschleiert und eine Farce geliefert.“

Tritt Mayrs Partei wieder an?

Die Grünen weisen diese Kritik und den Vorwurf der Lüge vehement zurück. Eine Stellungname von SPÖ-Wohnbausprecher Roland Meisl liegt noch nicht vor.

Am kommenden Montag wird die „Salzburger Bürgergemeinschaft“ rund um Hans Mayr zusammentreten, um über ihre Zukunft zu beraten. Es deutet vieles darauf hin, dass die Partei will bei der kommenden Landtagswahl Ende April wieder antritt.

Links: