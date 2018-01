Eine gemeinsame Woche nach 40 Jahren

Was ist eine Woche gemeinsam, wenn man 40 Jahre nicht zusammen war? Der ORF hat über eine Frau berichtet, die als Kind von ihrem Vater in die Türkei entführt wurde und ihre Salzburger Mutter jetzt erstmals wieder gesehen hat.

Bis Montag ist die kleine Familie vereint und absolviert ein abwechslungsreiches Programm. Auf Einladung der Untersbergbahn ging es zunächst hoch hinauf beim ersten gemeinsamen Ausflug - es war zugleich ein Höhenflug der Gefühle für Mutter und Tochter, nach mehr als 40 Jahren einige Tage miteinander zu verbringen.

Es ist ein sanftes Kennenlernen, ohne die Sprache der jeweils anderen zu verstehen und somit großteils ohne Worte. Die Vergangenheit ohne einander zieht gedanklich an ihnen vorbei. Ein Blick auf Salzburg, das für die gebürtige Deutsche zur Heimat geworden ist. Die 79 Jahre alte Pensionistin will ihrer Tochter und Enkelin ihre Stadt von oben zeigen. Trotz Sturms und obwohl es für sie beschwerlich ist.

Mutter: „Am liebsten würde ich sie hier behalten“

„Ich finde es sehr mutig, von meiner Mutter hier auf den Berg herauf mitzukommen. Es ist zum ersten Mal, dass wir etwas gemeinsam unternehmen. Das bereitet mir große Freude und macht mich sehr glücklich“, sagt Tochter Manuela Gürbeli.

„Am liebsten möchte ich die Beiden ganz hier behalten. Ich bin sehr froh, dass sie gekommen sind“, ergänzt Mutter Helma Pavaletz. Die verlorene Zeit können die beiden nicht mehr aufholen - doch es besticht sie das Gefühl, jede gemeinsame Sekunde besonders auszukosten.

Achtjährige Enkelin: „Es ist einfach schön“

Die acht Jahre alte Enkelin Emilia erlebt zum zweiten Mal in ihrem Leben Schnee und übt sich mit Zivildiener und Übersetzer Muhammed und ihrer Mama gleich mal in einer Schneeballschlacht. „Ich freue mich sehr, hier zu sein. Es ist einfach schön“, sagt Emilia Helin.

Obwohl viele Fragen über die Vergangenheit offen bleiben, auch weil die Mutter es aus Angst vor ihrem Exmann nie gewagt hat, ihre Kinder zu suchen und die zweite Tochter wohl nie nach Salzburg kommen wird, freuen sich die Betreuer über die Familien-Zusammenführung.

„Kollegen haben überlegt, was man machen könnte“

"Frau Paveletz hat den Pflegemitarbeitern immer wieder erzählt, dass es ihr Herzenswunsch ist, in diesem Leben noch einmal ihre Kinder zu sehen. Die Pflegemitarbeiter haben das aufgenommen und sich überlegt, was man da machen könnte. Da haben sie zuerst Shows angeschrieben, wo Menschen zusammengeführt werden. Das hat aber nicht so richtig geklappt.

Doch mit Hilfe der Stadt und dem Spendenaufruf der Diakonie hat es dann ja doch funktioniert. Die kleine wiedergefundene Familie kann noch bis Montag gemeinsam eine intensive und wohl schöne Zeit verbringen.

