Wieder deutlich mehr Lehrlinge

Erstmals seit zehn Jahren ist im Bundesland Salzburg die Zahl der Jugendlichen, die eine Lehre beginnen, deutlich gestiegen. Die Rede ist von einem Plus von acht Prozent. In Zukunft will man sich verstärkt um Maturanten bemühen.

Wirtschaftskammer und Landespolitik sehen den Grund für die deutlich gestiegene Zahl von Lehrlingen unter anderem im Talentecheck. 12.000 Schüler sind bereits auf ihre Begabung getestet worden.

Was den Lehrlingsmarkt betrifft, so kann Salzburg mit mehreren Superlativen aufwarten: Nirgendwo sonst in Österreich machen so viele Lehrlinge Matura, nämlich 16 Prozent. Nirgends in Österreich ist die Zahl erfolgreicher Meisterprüfungen derart gestiegen, nämlich um 40 Prozent. Und nirgends in Österreich gibt es so viele neue Lehrlinge wie in Salzburg.

Haslauer: „Gesunde Basis für die Zukunft“

Wirtschaftsreferent Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) spricht von einer Trendwende. „Nach vielen Jahren sinkender Lehrlingszahlen haben wir heuer um 8,2 Prozent mehr Lehrlinge im ersten Lehrjahr. Das war schon lange nicht mehr da. Die Lehre wird wieder als attraktiver wahrgenommen. Und sie ist eine gesunde Basis für die Zukunft.“

ORF

Ähnlich sieht es Wirtschaftskammer-Präsident Konrad Steindl. „Das ist die beste Garantie für neue, junge Fachkräfte, die wir auf dem Arbeitsmarkt dringend brauchen“, sagt Steindl.

„Maturanten und Schulabbrecher ansprechen“

Noch mehr Lehrlinge gegen den Fachkräftemangel sind das Ziel von Wirtschaftskammer-Direktor Manfred Pammer. „In Deutschland haben ein Viertel der Lehrlinge Matura. Im Bundesland Salzburg stehen wir derzeit bei 150 Lehrlingen, die Matura haben. Diese Zielgruppe sowie Schulabbrecher müssen wir künftig noch stärker für eine Lehre ansprechen“, sagt Pammer.

Denn immer noch sind viele Lehrstellen frei. Derzeit müssen sich drei Betriebe um einen Lehrling bemühen.

Links: