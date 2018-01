Frau von rückwärts fahrendem Lkw verletzt

In Neukirchen am Großvenediger ist eine Holländerin von einem rückwärts fahrenden Lastwagen verletzt worden. Und in Zell am See (beide Pinzgau) wurde ein 17-Jähriger verletzt, nachdem er von einem Auto erfasst worden war.

Bei dem Unfall in Neukirchen hatte der Fahrer des Lkw zuvor der Familie der 54-jährigen Frau nach einer Autopanne geholfen. Während deren beiden Enkel bereits im Führerhaus des Lasters waren, hatte die Holländerin noch hinter dem Lastwagen mit einem Kinderwagen hantiert. Der 31-jährige Fahrer dürfte die Frau übersehen haben. Sie hielt sich am Lastwagen fest, um nicht überrollt zu werden. Die 54-Jährige wurde verletzt und wurde vom Roten Kreuz ins Krankenhaus Zell am See gebracht.

Fußgänger nicht auf Gehsteig unterwegs

Ebenfalls im Zeller Krankenhaus liegt nun ein 17-jähriger Fußgänger, nachdem er von einem Auto erfasst wurde. Dessen Lenker war in Leogang (Pinzgau) auf die Gegenfahrbahn geraten, weil er drei Fußgängern ausweichen musste. Diese waren nicht auf dem Gehsteig unterwegs, sondern auf der Straße.

Auf der Gegenfahrbahn schleuderte er dann mit seinem Wagen den 17-Jährigen zu Boden. Alkotests bei den Beteiligten waren negativ.