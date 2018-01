Schwule feiern „International Fetish Day“

Salzburgs Homosexuellen-Initiative (HOSI) feiert Freitag den „International Fetish Day“ - für Männer, die auf Kleidung aus schwarzem Leder, glänzendem Gummi, Army-Outfit, Sportkleidung, Tracht und andere Klamotten stehen.

Im Vereinslokal der HOSI in Salzburg-Schallmoos gibt es das ganze Jahr über jeden dritten Freitag im Monat solche Zusammenkünfte, wobei der „International Fetish Day" am kommenden Freitagabend mit größerem Aufwand gefeiert wird: „Da wird in der HOSI Salzburg das Licht gedimmt und die Dekoration umgestellt“, schreiben die ehrenamtlichen Aktivisten in einer Aussendung.

„Fetisch-Kleidung reicht bis zur Tracht“

Und weiter heißt es: „In einem stilvollen Ambiente treffen sich Männer in verschiedenen Outfits. Die Vielfalt reicht bis zur Tracht. Wichtig ist nur, dass die Fetisch-Kleidung mit Stolz getragen wird und nicht als Verkleidung dient.“

Laut HOSI kommen Männer aus dem Raum Tirol, Salzburg, Südbayern und Oberösterreich schon seit fünf Jahren regelmäßig zu solchen Partys nach Salzburg. Immer wieder seien auch Besucher aus entfernteren Regionen Europas und sogar aus Übersee anwesend.

Begriffsdefinition

Beim sexuell - und nicht religiös - orientierten Fetischismus dient „ein meist unbelebter Gegenstand oder ein Material, der sogenannte Fetisch, als Stimulus der Erregung und Befriedigung“, so definiert das Internet-Lexikon Wikipedia diesen Bereich der Sozial- und Kulturgeschichte. Fetischismus unterscheide sich individuell stark und könne sich „auf einen einzigen Gegenstand, auf mehrere Objekte, Materialien oder auch auf Körperteile (auch solche von Partnern) beziehen.

