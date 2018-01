Vermisster Rodler lebend gefunden

Auf dem Wildkogel in Bramberg (Pinzgau) ist ein mehr als 24 Stunden lang vermisster Rodler von der Bergrettung gefunden worden. Laut Bergrettung war der Mann ansprechbar, aber unterkühlt.

Der vermisste Rodler ist am späten Mittwochvormittag von einem Hundeführer der Bergrettung rund 50 Meter unterhalb der Rodelbahn bei der Smaragdbahn in Bramberg (Pinzgau) in einem Wald in der Nähe der Hütte „Zwischenzeit“ gefunden worden.

Bergrettung Mittersill

Der 51-Jährige wurde mittels Seilbergung in einer Vakuummatratze aus dem Wald gebracht und nach der Erstversorgung durch einen Notarzt dem Roten Kreuz übergeben. Ob der Urlauber noch weitere Verletzungen davongetragen hat, war vorerst nicht bekannt. Eine Hubschrauberbergung war aufgrund des schlechten Wetters nicht möglich.

Bergrettung Mittersill

Rodler war 24 Stunden vermisst

Der deutsche Urlauber war Dienstagmittag mit einer Rodel bei der Bergstation der Smaragdbahn losgefahren. Die Tour unternahm er mit seiner Frau, die bei der Hütte „Zwischenzeit“ auf ihn wartete. Als er dort nicht ankam, alarmierte sie die Rettungskräfte.

20 Bergretter der Ortsstelle Mittersill machten sich mit zehn Mitarbeitern der Bergbahn und zwei Bergrettungshunden bei Schneefall auf die Suche nach dem Vermissten. Ein Alpinpolizist unterstützte den Einsatz. Die Suche musste in der Nacht auf Mittwoch gegen Mitternacht wegen Schneesturms und Dunkelheit abgebrochen werden.

Mittwochfrüh wurde die Suche nach dem Rodler wieder aufgenommen. Im Einsatz standen 21 Bergretter aus Mittersill, 14 Bergretter aus Neukirchen und drei Alpinpolizisten. Am Wildkogel waren über Nacht rund 30 Zentimeter Neuschnee gefallen, was die Suche nach dem Deutschen erheblich erschwert hat.