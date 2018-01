Ex-Schüler soll Schule demoliert haben

Polizisten haben den Einbruch in die Volksschule Salzburg-Gnigl (Stadt Salzburg) vom vergangenen Oktober geklärt. Ein ehemaliger Schüler soll mit einem Freund in der Schule randaliert haben.

Ermittlungen ergaben, dass ein ehemaliger, inzwischen 19-jähriger Schüler gemeinsam mit seinem gleichaltrigen Freund die Sachbeschädigungen in der Volksschule Gnigl verübt haben soll. Am 29. Dezember vergangenen Jahres konnte der 19-jährige Salzburger festgenommen werden. Seinen damaligen Komplizen forschten die Kriminalbeamten ebenfalls aus.

ORF/Schlager

Stark betrunken eingebrochen

Die Männer gaben an, den Einbruch nicht aus Geldnot oder Rache gemacht zu haben, sondern kurzentschlossen, auf Grund starker Alkoholisierung. Über die Lebensumstände der beiden Männer sei nichts bekannt, sagt Polizeisprecherin Irene Stauffer. Die beiden seien aber einschlägig vorbestraft.

ORF/Schlager

Die mutmaßlichen Täter schlugen im Oktober Löcher in etliche Türen, zerstörten Computer mit Schraubenziehern, stießen eine Leiter durch ein Fenster und randalierten in rund 20 Räumen. Die Volksschule Gnigl musste für einen Tag gesperrt bleiben. Der Vandalismusschaden in der Volksschule Gnigl betrug 7.000 Euro.

