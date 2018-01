Personalrochaden nach Mayr-Rücktritt

Nach dem Rücktritt von Wohnbau-und Verkehrslandesrat Hans Mayr (SBG) muss sich der Landtag neu organisieren. Den Landesrat-Posten übernimmt die bisherige Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf (ÖVP). Die Grünen haben verzichtet.

Am Dienstagvormittag hat die ÖVP die Änderungen öffentlich gemacht. Ein Regierungsabkommen macht die Übernahme des Landesratpostens für die ÖVP zu einer Sache die außer Streit steht.

Bereits im Dezember,nach dem Misstrauensantrag gegen Noch- Landesrat Hans Mayr (SBG) habe sich die Regierung auf eine Vorgehensweise bei einem möglichen Rücktritt geeinigt, sagte Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP): „Nachdem meine Verantwortung als Regierungschef auch darin besteht, stabile Verhältnisse in der Regierung zu garantieren, haben wir uns natürlich auf verschiedene Möglichkeiten vorbereiten müssen. Eine davon war ein möglicher Rücktritt von Hans Mayr. Wir haben schon damals im Dezember unsere internen Dispositionen getroffen“, sagte Haslauer.

ÖVP

19 Stimmen für Mehrheit benötigt

Das Übereinkommen zwischen ÖVP und Grünen wurde auch aus dem Büro von Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Rössler (Die Grünen) bestätigt. Damit Noch-Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf die Agenden von Hans Mayr übernehmen kann, muss sie im Landtag von einer Mehrheit gewählt werden. Die ÖVP hält elf Mandate, die Grünen sieben. Für eine Mehrheit im Landtag braucht es 19 Stimmen, also eine Zusätzliche.

In der Opposition geht man davon aus, dass auf jeden Fall die parteifreie Gabriele Fürhapter diese Stimme bringen wird. Sie ist nach dem Austritt aus dem Team Stronach der ÖVP beigetreten. Helmut Naderer (FWS) hat im Gespräch mit dem ORF angegeben, sich für Brigitta Pallauf als Landesrätin und für Josef Schöchl (ÖVP)als Landtagspräsident auszusprechen. Aber auch der parteilose Otto Konrad könnte für die ÖVP-Landesrätin in spe stimmen. Beide werden nur rund drei Monate, bis zum 22. April im Amt sein.

Ob Mayr Landtagsmandat annimmt, ist offen

Brigitta Pallauf will als Wohnbau-und Verkehrslandesrätin aber nicht nur verwalten: „Ich werde sicher nicht die paar Monate nur verstreichen lassen. Das geht in diesen Ressorts gar nicht“. Ob Hans Mayr sein Mandat im Landtag annehmen will, ist noch offen. Nach seinem Rücktritt mit dem 30. Jänner muss er sich aber rasch entscheiden. Die Koalitionsvereinbarung zur Offenlegung der Parteifinanzen ist laut Landeshauptmann Wilfried Haslauer nun hinfällig.

