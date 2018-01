Erster Schimmelspürhund im Einsatz

In Salzburg wird bald der erste ausgebildete Schimmelspürhund eingesetzt. Nicht immer erkennt man Schimmel in Wohnräumen mit freiem Auge. In 85 Prozent der Fälle sind die Sporen hinter Fliesen oder Rigipswänden verborgen. Hier können Schimmelspürhunde Abhilfe schaffen.

Es gibt Spürhunde für Drogen, für Sprengstoff und für Geld - und seit Neuestem auch für Schimmelsporen. „Spikey“ ist ein vier Monate alter Australian Shepherd und demnächst Salzburgs erster ausgebildeter Schimmelspürhund.

Dann soll er sein Herrchen Robert Schwaighofer bei der Suche nach Schimmel im Mauerwerk unterstützen: „Oft findet man an einer Stelle Schimmel, gleich daneben aber keinen mehr. Um den Schimmelherd zu finden, müsste man normalerweise alles wegräumen und aufreißen. Der Hund kann hier punktgenau anzeigen, wo Schimmelbefall ist“, sagt der Schimmelsanierer.

„Schimmel ist für den Hund wie ein Hundekeks“

Zuvor aber muss der Hund erst lernen, was genau er überhaupt suchen soll. Das bringt ihm Hundetrainer Florian Günther bei:" Wir machen das mit einer „Riechbox". Die läuft eng zusammen, damit der Hund sich durchsetzen muss mit der Nase. Unten ist eine Lade dran, wo wir die Schimmelproben reingeben. Wenn der Hund den Kopf reinhält, wird er durch ein akustisches Signal positiv bestärkt“, schildert der Hundetrainer. Dann bekommt der Hund eine Belohnung. Schimmel ist für ihn gleich Hundekeks.

Dieses Lernprinzip wird bei der nächsten Herausforderung fortgesetzt. Der Hundetrainer hat eine sogenannte „Riechbar“ vorbereitet: „Da haben wir verschiedene Schimmelproben, aber auch andere Geruchsproben in Gläsern. Später muss der Hund dann Wurst und Käse ignorieren. Er wird nur bestätigt für die Schimmelsporen“, erklärt Florian Günther.

„Schimmelsporen nicht schädlich für Hund“

Schädlich seien die Schimmelsporen für den Hund nicht, betont der Hundetrainer. Er soll verdeckten Schimmelbefall aufspüren und ist daher nicht in direktem Kontakt mit den Sporen. In Deutschland und in Schweden hat man schon länger positive Erfahrungen mit den vierbeinigen Schimmelexperten. In Österreich sind erst wenige im Einsatz. Australian Sheperd „Spikey“ wird der erste in Salzburg sein.

