Mutter sieht entführte Tochter nach 40 Jahren

Nach 40 Jahren ist es am Montag in Salzburg zu einer berührenden Familienzusammenführung gekommen. Vier Jahrzehnte lang haben sich eine Salzburgerin und ihre beiden Töchter nicht gesehen. Die Kinder wurden vom Vater entführt.

Anfang der 1970er Jahre entführte der Vater seine beiden Töchter und brachte sie in die Türkei. Der Mann lebte damals als türkischer Gastarbeiter in Salzburg. Mutter und Töchter hatten seit der Entführung keinen Kontakt mehr zueinander. Erst als der Vater starb, erfuhren die beiden Töchter, dass ihre Mutter in Salzburg noch lebte.

Tochter und Enkeltochter landen in Salzburg

Gegen 8.30 Uhr landete Montagfrüh die Turkish-Airlines-Maschine auf dem Salzburger Flughafen. Mit an Bord waren eine der beiden entführten Töchter, die heute 47-Jährige, und deren acht Jahre alte Tochter. Die beiden wurden von Vertretern der Stadt und der Diakonie empfangen.

Mutter und Tochter fallen sich in die Arme

Anschließend wurden die Türkinnen zum Seniorenwohnhaus Itzling gefahren. Hier lebt die 79-jährige Mutter seit fünfeinhalb Jahren. Am Montag erfüllte sich deren Lebenswunsch, denn nach 40 Jahren konnte sie endlich eine ihrer beiden entführten Töchter wieder in die Arme schließen. „Das war heute der größte und schönste Tag in meinem Leben“, sagte die 78-jährige Mutter.

Verständigen konnten sich Enkelin, Tochter und Großmutter bei ihrem Wiedersehen nur mit Hilfe der Körpersprache, denn die 78-jährige Salzburgerin spricht kein Türkisch. Ihre Tochter und ihre Enkelin kein Wort Deutsch. „Ich bin sehr glücklich nach so vielen Jahren meine Mutter zu sehen. Ich habe sie ja nicht gekannt, ich fühle mich einfach gut, nach all der langen Zeit“, sagte Manuela Gürbeli, Tochter der 78-Jährigen.

Mutter floh mit Töchtern vor Gewalttaten des Vaters

Die Pensionistin hatte ein traumatisches Erlebnis. Die gebürtige Deutsche heiratete den türkischen Gastarbeiter und bekam in den 70er Jahren zwei Mädchen. Während der Ehe misshandelte der Mann seine Frau.

Die Salzburgerin versuchte vor den Gewalttaten zu flüchten und versteckte sich mit ihren damals zwei- und einjährigen Töchtern auf einem Bauernhof. Allerdings spürte sie ihr Mann dort auf und entriss ihr beide Kinder. „Das war furchtbar, wenn Sie mit Ihren Kindern irgendwohin fahren, und plötzlich kommt jemand und nimmt ihnen die Kinder weg. Das war eine Katastrophe. Er hatte seine Helfer, und die hätten mich auch fast umgebracht“, sagte die Mutter.