Freilassing: Grenzkontrollstelle wird aufgelassen

Am Montag begannen die Abbauarbeiten der Grenzkontrolle Saalbrücke nach Freilassing (Bayern). Die beiden Container auf der Brücke wurden während der Flüchtlingswelle 2015 aufgestellt. Stattdessen wird es unangekündigte Kontrollen geben.

Weil in den vergangenen Wochen und Monaten derart wenige Flüchtlinge über den Grenzübergang Freilassing nach Deutschland gekommen waren, wurden die beiden Grenz-Container mittlerweile überflüssig. Am Montag begannen die Abbauarbeiten auf der Saalbrücke. „Ziel ist es, dass wir die beiden Container Ende dieser Woche bzw. Anfang nächster Woche fertig abgebaut haben“, sagte Martin Zartner von der deutschen Bundespolizei in Freilassing.

Weniger Stau durch unangekündigte Kontrollen

Durch das Auflassen des Grenzstützpunktes werden jeweils wieder zwei Fahrspuren in beide Fahrtrichtungen frei. Verkehrsexperten vermuten, dass sich dadurch auch das Verkehrsaufkommen in den Hauptverkehrszeiten in der Früh und am Abend beruhigen wird. Hauptkontrollpunkte der deutschen Behörden werden weiterhin der Bahnhof und der Walserberg sein.

ORF

Links: