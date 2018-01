Svazek „Bollwerk für FP-Regierungsleute“

Die FPÖ hat am Montag ihre neue Generalsekretärin Marlene Svazek vorgestellt. Sie ist auch FP-Landesparteichefin in Salzburg und könnte deshalb nur bis zur Landtagswahl im Amt sein.

Die 25-Jährige wird ihre Funktion gemeinsam mit Harald Vilimsky ausführen, dessen Assistentin sie war, man kennt und vertraut sich. Svazek ist damit Nachfolgerin von Herbert Kickl, der Innenminister wurde. In der FPÖ hat sich das parteiinterne Personalkarussell nach dem Eintritt in die Regierung gewissermaßen fertig gedreht.

Marlene Svazek ist 25 Jahre alt und bezeichnet sich selbst als „politisches Ziehkind“ von Harald Vilimsky, dessen Mitarbeiterin im EU-Parlament sie war. Nach dem Wiener Johann Gudenus, der geschäftsführender Parlamentsclubobmann wurde, erhält mit Svazek eine zweite blaue Bundesländerhoffnung die Chance, sich auf großer bundespolitischer Bühne zu präsentieren.

„Situation nach der Landtagswahl neu zu bewerten“

Diese könnte Marlene Svazek aber schon bald wieder verlassen, falls sie als FPÖ-Parteichefin bei den Landtagswahlen erfolgreich sein sollte. Bis dahin seien die beiden Jobs gut vereinbar, betonte Marlene Svazek am Montag.

„Dann wird man - je nach Ausgang der Landtagswahl - die Situation neu bewerten müssen. Um ehrlich zu sein: Als Landeshauptmann-Stellvertreterin wäre es zeitlich sicherlich schwierig, das Amt einer Generalsekretärin weiterhin auszuüben.“

„Bollwerk für FP-Regierungsmitglieder“

Bis sich die Frage stellt, will Svazek gemeinsam mit dem zweiten Generalsekretär der FPÖ, Harald Vilimsky, die Kommunikation innerhalb der Partei stärken - vor allem zwischen Land, Bund und Gemeinden. Sie verstehe sich als Bollwerk gegen die Opposition, betont Svazek.

„Ich verstehe mich als Bollwerk, dass vor unseren freiheitlichen Regierungsmitgliedern steht, damit die sich auch die Arbeit für die Österreicherinnen und Österreicher konzentrieren können. So gesehen wollen wir diese Störgeräusche von außen quasi absorbieren.“

Kritik an SPÖ

„Störgeräusche“ kämen derzeit von der SPÖ, sagt Svazek, um dann auch gleich gegen die Opposition in Stellung zu gehen und Vorwürfe abzuschmettern, dass die FPÖ gemeinsam mit der ÖVP Sozialpolitik mache, die die Schwächsten in der Gesellschaft benachteiligen. Die FPÖ würde nun Forderungen der SPÖ umsetzen, argumentiert Svazek.

„Normalerweise gibt man einer neuen Regierung 100 Tage Schonfrist - so war es zumindest in der Vergangenheit immer. In den ersten drei Wochen der neuen Bundesregierung ist jedenfalls schon viel mehr weitergegangen als vorher in Jahren“, sagt Svazek.

„Kern hat neue Rolle noch nicht ganz verstanden“

Sie sehe sich auch als Signal, dass die FPÖ Frauen fördere, ergänzt die neue FP-Generalsekretärin und nützt auch diese Gelegenheit, die SPÖ zu kritisieren. "In der Sozialdemokratie sehe ich momentan weit und breit keine Frauen in Spitzenpositionen, sondern nur einen geifernden Bundesparteiobmann, der seine Rolle offensichtlich noch nicht ganz verstanden hat. kritisiert Svazek.

