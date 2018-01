Lkw-Fahrer händeringend gesucht

Die Salzburger Transportbranche sucht händeringend nach Lkw-Fahrern. Die Auftragslage sei gut, doch ausgebildete Fachkräfte seien kaum zu bekommen, beklagen die Unternehmer. Auch die Kunden wollen gut ausgebildete Zusteller.

Volle Lager, volle Lkw, volle Leistung: Die offziellen Zahlen werden zwar erst Ende Februar/ Anfang März präsentiert, doch Auftragslage und Stimmung in der Transportbranche seien gut, sagt der Sprecher des Transportgewerbes in der Salzburger Wirtschaftskammer, Max Gruber. Sorgen hat er trotzdem. Es mangle an gut ausgebildeten Lkw-Lenkern, beklagt Gruber. „Es gibt sehr wenig qualitativ gute Lkw-Fahrer am Markt. Das ist wirklich ein großes Problem.“

Vor allem der Lkw-Führerschein sei ein Hindernis - rund 3.000 Euro müssen dafür schon vor dem Job in die Hand genommen werden, bestätigt Gruber. "Der Lkw-Führerschein ist sehr teuer geworden. Wir versuchen zwar, bei der Finanzierung mitzuhelfen, aber das ist ein Problem.

„Arbeitszeiten nicht Jedermanns Sache“

Ein weiteres Problem sind die Arbeitszeiten der Fahrer. Die sind natürlich nicht so geregelt wie in einem Büro, wo man zum Beispiel von 08 bis 17 Uhr arbeitet. Um den Kundenwünschen gerecht zu werden, muss man oft schon um 06 Uhr früh anfangen oder auch abends einmal länger arbeiten. Das will eben nicht Jeder machen und es ist nicht einfach, Lkw-Fahrer auch dafür zu motivieren."

Dabei werde gutes, ortskundiges Fachpersonal am Markt aber immer wichtiger, betont Gruber. Für 2018 rechnet die Transportbranche mit einem guten Auftragsjahr.

