Entsorgung von Kunststoffmüll wird teurer

Die Preise für die Entsorgung von Kunststoffmüll steigen. Weil China seit Anfang des Jahres keinen Müll mehr kauft, fällt ein wichtiger Abnehmer für Europa weg. Salzburg exportiert pro Jahr bis zu 60.000 Tonnen Kunststoffmüll.

Dieser Müll geht zur Verbrennung an die Energie-AG in Oberösterreich. Langfristige Verträge würden Salzburg gegen zu hohe Preissteigerungen absichern, sagen die Verantwortlichen der Entsorgungsbetriebe in Siggerwiesen. In den vergangenen Monaten seien die Preise für die Müllentsorgung in Europa um bis zu 20 Prozent gestiegen, sagt Josef Weilhartner, Geschäftsführer der Abfallbeseitigungs-Gesellschaft in Siggerwiesen.

„Das betrifft aber unsere Abfälle, die wir über die Energie AG liefern, nicht. Wir werden zwar vielleicht moderate Preisanstiege haben, aber sicher nicht in der genannten Größenordnung“, betont Weilhartner.

Salzburg liefert Müll seit 2004 nach Oberösterreich

Salzburg liefert seinen Kunststoffmüll seit dem Jahr 2004 nach Oberösterreich, wo der Müll verbrannt wird. Die Kostensteigerungen für die Entsorgung des Salzburger Mülls würden höchstens im einstelligen Prozentbereich liegen, sagt Siggerwiesen-Geschäftsführer Weilhartner.

Genaue Zahlen, wieviel die Entsorgung jährlich ausmacht, werden allerdings nicht genannt. Salzburg liefert jährlich bis zu 60.000 Tonnen Kunststoffmüll nach Oberösterreich, weil es im Bundesland keine eigene Müllverbrennungsanlage gibt.

