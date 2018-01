Politdebatte um Ticketverkauf in O-Bussen

O-Bus-Tickets sollten in der Stadt Salzburg nicht mehr beim Fahrer gelöst werden, sondern an Automaten in den Bussen. Das verlangt die Freie Partei Salzburg FPS in einem Antrag im Landtag. Verkehrslandesrat Hans Mayr (SBG) ist dagegen.

Der Umstand, dass in der Stadt Salzburg die Tickets beim Fahrer gelöst werden, sorge für viele Verspätungen bei den O-Bussen. Die Ausgabe der Tickets und des Wechselgeldes verursache einen hohen zeitlichen Aufwand, der bei der Dichte des Verkehrs in der Stadt nicht mehr eingeholt werden könne, argumentiert die FPS.

Der ressortzuständige Verkehrslandesrat Hans Mayr (SBG) spricht sich aber gegen Fahrkartenautomaten in den Bussen aus. Wegen der kurzen Abstände der Haltestellen im Stadtzentrum seien Ticket-Automaten in Bussen nicht kundenfreundlich, schreibt Mayr in einer Anfragebeantwortung. Er verweist auf die Fahrscheinautomaten an 35 stark frequentierten Haltestellen und auf die Möglichkeit, Bus-Tickets am Handy zu kaufen.

