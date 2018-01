Demo gegen neue Regierung verlief friedlich

Ohne Zwischenfälle ist Freitagabend eine Demonstration von rund 400 Aktivisten gegen die neue, schwarz-blaue Bundesregierung verlaufen. Der Protestmarsch führte vom Hauptbahnhof durch den Stadtteil Mülln zum Platzl.

Die Teilnehmer der Demonstration kritisierten eine „verheerende Kürzungspolitik zugunsten der Reichen“. Diese schade Arbeitenden wie Arbeitslosen gleichermaßen. Die Protestaktion blieb friedlich.

Demo gegen neue Regierung verlief friedlich Ohne Zwischenfälle ist Freitagabend eine Demonstration von rund 400 Aktivisten gegen die neue schwarz-blaue Bundesregierung verlaufen. Der Protest blieb friedlich.

In Wien haben am Samstag rund 10.000 Menschen an einer Demonstration gegen die schwarz-blaue Regierung und die Pläne der ÖVP und FPÖ-Minister teilgenommen.