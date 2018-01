Schon 45 Wirte „freiwillig rauchfrei“

Bereits 45 Gastwirte und Lokalbetreiber im Bundesland beteiligen sich an der Aktion „Freiwillig rauchfrei“ des Landes Salzburg. Anfang 2018 wurde die Aktion ausgerufen - Wirte sollen ihre Lokale freiwillig zur rauchfreien Zone deklarieren.

Der Gasthof zur Post in Hof bei Salzburg ist einer jener Betriebe, in denen man sich freiwillig zum Rauchverzicht entschlossen hat. Ab Mitte Februar darf dort nicht mehr geraucht werden. Die Wirtsleute haben sich entschlossen, ihren Betrieb nach einem Umbau in den kommenden Wochen als Nichtraucherlokal wieder aufzusperren.

ORF

Deshalb habe man auch bei der Aktion „Salzburg freiwillig rauchfrei“ mitgemacht, sagt Wirt Toni Elsenhuber. Mit Gesetzen, die die neue Bundesregierung in punkto Rauchverbot plant, sei er nicht zufrieden, betont Toni Eisenhuber.

„Sehe mich nicht als Aufsichtsorgan der Regierung“

„Als Wirt sehe ich mich nicht als Aufsichtsorgan der Regierung, das bei der Eingangstür steht und kontrolliert, wer 18 Jahre alt ist und daher rauchen darf oder nicht. So war es für uns der einfachste Weg zu sagen, wir sind ab Mitte Februar rauchfrei. Uns ist bewusst, dass wir dadurch wahrscheinlich ein paar Gäste verlieren. Gleichzeitig hoffen wir aber, dadurch viele neue Gäste zu gewinnen“, sagt Toni Eisenhuber.

Das Lokal „Darwins“ in der Salzburger Innenstadt ist bereits seit seiner Eröffnung 2016 rauchfrei, bestätigt dessen Geschäftsführer Andreas Allesch. „Wir haben auch Raucher im Lokal. Aber von denen hat keiner ein Problem, zum Rauchen vor die Tür zu gehen. In den Köpfen der Leute ist klar, dass wir ein Nichtraucher-Lokal sind.“

ORF

Das sieht beispielsweise auch Lokalgast Marcus Gruber aus München (Deutschland). „Ich kenne es nicht anders und kann es mir daher auch nicht mehr anders vorstellen“, sagt Gruber.

Teilnehmende Betriebe auf der Website des Landes

Inzwischen haben sich bereits 45 Wirte von Gasthöfen, Cafés, Restaurants, Bars oder Hoteliers dazu entschlossen, bei der Aktion mitzumachen. Die teilnehmenden Betriebe sind auch auf der Website des Landes Salzburg aufgelistet.

Bereits 45 Wirte „freiwillig rauchfrei“ Bereits 45 Gastwirte und Lokalbetreiber im Bundesland beteiligen sich an der Aktion „Freiwillig rauchfrei“ des Landes Salzburg, die Anfang des Jahres ausgerufen wurde.

Links: