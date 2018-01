Rif: Streit um Nacktbader beigelegt

Der Streit um den Nackt-Bader im Landessportzentrum Rif ist beigelegt. Der Pensionist hat Hausverbot im Schwimmbecken und muss eine Strafe zahlen. Die SPÖ-Landtagsabgeordnete Nicole Solarz hatte den Fall ins Rollen gebracht.

Solarz war nach Beschwerden von Kindern aktiv geworden. Sie hat Unterwasser-Aufnahmen veröffentlicht und dem Leiter des Sportzentrums Wolfgang Becker Untätigkeit vorgeworfen. Eine Unterlassungklage Beckers hat jetzt mit einem Vergleich geendet, bestätigt SPÖ-Abgeordnete Nicole Solarz.

„Auch Kinder ernst nehmen“

„Ich nehme zur Kenntnis, dass Herr Direktor Becker davon nichts gewusst hat. Er seinerseits hat aber auch geeignete Maßnahmen gesetzt, damit so etwas nicht mehr passiert. Meine Forderung aus dem Fall ist jedenfalls, dass man auch Kinder in Zukunft ernst nimmt, wenn sie Missstände aufzeigen. Ich freue mich wahnsinnig, dass jetzt bestätigt ist, dass die Kinder die Wahrheit gesagt haben. Und ich erwarte mir auch eine Entschuldigung der Verantwortlichen bei den Kindern dafür, dass sie die Kinder als Lügner hingestellt haben“, sagt Solarz. Dieser Aufruf zur Entschuldigung ist an die grüne Sport-Landesrätin Martina Berthold gerichtet.

