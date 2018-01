Unerwartet viele Skiunfälle in dieser Saison

Salzburgs Krankenhäuser stellen in dieser Wintersaison einen Anstieg an verletzten Skifahrern fest. So müssen im Krankenhaus Schwarzach an Spitzentagen bis zu 140 Patienten nach Skiunfällen behandelt werden.

Bereits 60 Mal flogen Rettungshubschrauber in den ersten Tagen des neuen Jahres auf Salzburgs Pisten zu Skiunfällen. Im Dezember waren es 80 Einsätze für die Flugretter. Viel zu tun gibt es in der Wintersaison auch in den Unfallambulanzen der Krankenhäuser. Im Krankenhaus Schwarzach wurden in der Skisaison 2016/2017 rund 5.000 Patienten nach Skiunfällen versorgt.

Unfallopfer: Zwei Drittel sind Männer

Knapp zwei Drittel der Skiunfallopfer in Salzburg sind männlich. Mediziner führen das auf die größere Risikobereitschaft und auf das schnellere Fahrverhalten der männlichen Wintersportler zurück. Im Salzburger Unfallkrankenhaus werden in jeder Wintersaison dutzende schwerverletzte Skifahrer operiert.

ORF

Viele Unfälle passieren am Nachmittag

Die häufigsten Unfallfaktoren sind zu hohe Geschwindigkeit und harte Pisten. „Zwischen 14.00 und 16.00 Uhr passieren die meisten Unfälle auf der Skipiste. Das ist offenbar die Zeit, in der die Skifahrer keine Kondition mehr haben. Hier haben sie auch oft gedanklich schon mit dem Skifahren abgeschlossen und dann passiert oft noch etwas“, sagte UKH-Primar Josef Obrist.

Den größten Ansturm in den Unfallambulanzen erwarten die Mediziner für die Semesterferien. Wenn ab Februar Salzburgs Skipisten voll sind, wird auch in den Ambulanzen und Operationssälen Hochbetrieb sein.

