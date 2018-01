Weißseebahn: Unfallursache weiterhin unklar

Die Ursache des schweren Unfalls bei der Weißsee-Gondelbahn in Uttendorf (Pinzgau) ist nach wie vor unklar. Am Mittwoch fiel eine Gondel mehrere Meter am Seil zurück. Vier Menschen wurden verletzt. Ein Mann wurde aus der Gondel geschleudert.

Seit Donnerstagfrüh ermitteln die Behörden, warum die Gondel nach der Ausfahrt aus der Mittelstation der Weißseebahn plötzlich zurück fiel. Experten gehen auch am Donnerstag noch davon aus, dass die Klemmeinrichtungen am Seil nicht richtig geschlossen hatten - mehr dazu in: Gondelunfall: 24-Jähriger stürzt sechs Meter ab (salzburg.ORF.at; 10.1.2018).

Gondel mit vier Skifahrern besetzt: Alle verletzt

Zum Unfallzeitpunkt saßen vier Wintersportler in der Gondel. Zwei kamen mit Prellungen und Wunden davon. Einer erlitt Rippenbrüche. Am schwersten wurde ein 24-Jähriger aus Maria Alm (Pinzgau) verletzt. Er wurde aus der Gondel geschleudert und stürzte rund sechs Meter ab. Der Pinzgauer prallte auf der Piste auf und brach sich mehrere Wirbel.

Gondelbahn: Technische Mängel waren nicht bekannt

Wie es zu dem Unglück kommen konnte, steht noch nicht fest. Gegen 9.00 Uhr Früh fiel die betroffene Gondel am Mittwoch nach dem Ausfahren aus der Mittelstation plötzlich mehrere Meter zurück. Es war windstill, technische Mängel an der Bahn waren zumindest bisher nicht bekannt. Laut Zeugenaussagen soll die Gondel der Weißseebahn nach dem Verlassen der Mittelstation plötzlich stehen geblieben und dann rückwärts gefahren sein.

Gondel berührte durch starkes Schaukeln das Tragseil

An einer Stütze kam die Gondel wieder ruckartig zum Stehen. Dabei dürfte sich die Kabine so stark aufgeschaukelt haben, dass sie sogar das Tragseil berührte. Eines der Kabinenfenster zerbrach durch den Aufprall. Der 24-jährige Maria Almer wurde durch das starke Pendeln aus dem zerbrochenen Fenster ins Freie geschleudert.

24 Stunden nach Unfall: Gondel steht still

Nach dem Unfall steht die Bahn jedenfalls bis auf Weiteres still. Die Polizei ermittelt wegen möglicher Fahrlässigkeit. Experten der Vorarlberger Herstellerfirma sind seit Donnerstagfrüh ebenso am Unfallort wie Sachverständige des Technischen Überwachungsvereins (TÜV) Süd. Erst wenn der TÜV Süd sein Gutachten erstellt und es nach Wien ins Infrastrukturministerium geschickt hat, ist mit einer Freigabe des Betriebs zu rechnen, voraussichtlich frühestens morgen.