Bombendrohung legte Hauptbahnhof lahm

Am Salzburger Hauptbahnhof wurde Mittwochnachmittag der komplette Zugsverkehr wegen einer Bombendrohung eingestellt. Eine unbekannte Anruferin teilte am Telefon mit, dass am Bahnhofsgelände eine Bombe abgestellt wurde.

Die Frau rief am Mittwoch kurz vor 15.00 Uhr bei den ÖBB an und drohte mit einer Bombe am Salzburger Hauptbahnhof. Aus Sicherheitsgründen wurde der Zugverkehr eingestellt.

Das gesamte Bahnhofsgelände, sämtliche Bahnsteige und auch die im Bahnhof befindlichen Züge wurden von der Polizei untersucht. Nachdem keine verdächtigen Gegenstände gefunden wurden, nahmen die Züge rund eine Stunde nach der anonymen Bombendrohung ihre Fahrt wieder auf.