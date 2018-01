Diebesbande in Kirchen unterwegs

In Salzburg stiehlt eine organisierte Bande in Kirchen kostbare Kunstgegenstände. Die Polizei warnt jetzt vor Dieben, die in den Gotteshäusern unterwegs sind. In ganz Salzburg gibt es bereits fünf Tatorte.

Kreuze, Kelche, Hostienschalen, Kerzenständer, Heiligenbilder und Heiligenfiguren: diese Gegenstände wurden in den vergangenen Wochen in sämtlichen Kirchen quer durch das Land gestohlen. Die Polizei geht derzeit von einer organisierten Bande aus. Neben Salzburg sind die Diebe auch in anderen Bundesländern aktiv.

Kirchen quer durch das Bundesland betroffen

In Salzburg schlugen Unbekannte in Pfarrkirchen in St. Veit im Pongau, in Oberndorf (Flachgau) und in Kaprun (Pinzgau) zu. Auch in der Stadt Salzburg stahlen die Täter wertvolle Kunstgegenstände aus Gotteshäusern. Die Beute sei laut Polizei gut zu verkaufen. Die Einzelstücke aus dem 16. bis 18. Jahrhundert sind wertvoll. Dafür gibt es laut Ermittlern einen eigenen Markt.

ORF

An den unterschiedlichen Tatorten sicherte die Polizei sämtliche Spuren, die Hinweise zu den Tätern liefern könnten. Neben Salzburg werden auch Diebstähle in Kirchen aus Tirol und der Steiermark gemeldet.