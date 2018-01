Tausende Salzburger aus Kirche ausgetreten

Knapp 5.000 Mitglieder weniger als vor einem Jahr zählt die Katholische Kirche in Salzburg. Der größte Teil der Salzburger ist aber noch katholisch und zahlt Kirchenbeitrag. Dieser steigt heuer und fließt in Personal und Renovierungen.

Die Erzdiözese Salzburg zählt 469.000 katholische Mitglieder in 210 Pfarren. Die Diözese geht über die politischen Landesgrenzen hinaus, auch ein Teil Tirols gehört dazu. Im vergangenen Jahr sind genau 4.830 Menschen ausgetreten, neu eingetreten sind 500 Mitglieder. Erzbischof Franz Lackner sagte, dass ihm jeder Weggang schmerze, aber die Türen der Kirche würden jedem weiterhin offen stehen.

ORF

Budget heuer bei 52 Millionen

Die katholische Kirche ist auch ein Unternehmen, das zeigte der Überblick über das Budget. Es ist heuer 52 Millionen Euro schwer. 30 Millionen kostet das Personal. Der Rest fließe vor allem in die Kirchen und kirchlichen Gebäude, sagte Finanzkammerdirektor Josef Lidicky. Große Projekte seien etwa der Neubau des Pfarrhofs in Fuschl, die Renovierung der Kirchen in Adnet und Arnsdorf und Arbeiten am Stiftsgebäude Seekirchen - mehr dazu in: Erzdiözese Salzburg stock Baubudget auf (religion.ORF.at; 9.1.2018)

Kirchenbeiträge steigen um zwei Prozent

Die Kirchenbeiträge steigen heuer um 2,2 Prozent. Diese Beiträge machen den Löwenanteil des Kirchenbudgets aus. Österreichweit ist die Zahl der Kirchenaustritte gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken. Insgesamt traten 53.510 Personen im Jahr 2017 aus der katholischen Kirche aus. 2016 waren es laut amtlicher Statistik 54.969. Das entspricht einem Rückgang um 2,7 Prozent - mehr dazu in: Kirchenstatistik: Katholikenzahl leicht gesunken (religion.ORF.at; 9.1.2018)