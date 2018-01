Mann wegen Mordversuchs vor Gericht

Wegen versuchten Mordes an seiner Ex-Freundin steht am Mittwoch ein Rumäne vor Gericht. Er soll versucht haben, die Frau mit Benzin zu überschütten und ihr anschließend mit einem Messer ins Gesicht zu stechen.

Es waren Attacken nach langem Zusammenleben: 27 Jahre sind der angeklagte Rumäne und die Frau ein Paar und haben drei gemeinsame Kinder. Nachdem die Beziehung auseinander gegangen war, lernte die Frau einen neuen Partner kennen - das könnte auch der Auslöser gewesen sein. Zuerst drohte der 61-Jährige der Ex-Freundin und ihrem neuen Mann laut Anklage, dass er sie mit Benzin übergießen und anzünden werde - das blieb noch eine Drohung.

Mann drohen zwischen zehn und 20 Jahren Haft

Als er die gemeinsame Tochter besuchen wollte und dort wieder auf die Ex-Freundin trifft wurde er laut Staatsanwaltschaft fast zum Mörder: Erst boxte er ihr gegen den Kopf, sie stürzte, er kniete sich auf sie, zückte ein Messer und machte Stichbewegungen in ihr Gesicht. Ein Stich traf die Frau tatsächlich an der Stirn. Sie konnte sich losreißen und zu Nachbarn flüchten. Das war versuchter Mord, so sieht es die Staatsanwaltschaft - und auch bei einem Versuch bleibt die Strafdrohung hoch: zehn bis 20 Jahre Haft.

Angeklagter: Frau habe sich selbst verletzt

Allerdings: wenn sich wesentlich Milderungsgründe aus Sicht der Geschworenen ergeben, können die zehn Jahre Haft deutlich unterschritten werden - wenn der Rumäne überhaupt schuldig gesprochen wird. Der Angeklagte sagte bislang, dass die Frau ihn aus Rache angeschwärzt habe und sie sich selbst verletzt hätte, indem sie ihren Kopf gegen die Wand geschlagen habe.