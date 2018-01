Nachtslalom: Flachau im Ausnahmezustand

Der Nachtslalom in Flachau (Pongau) ist eine der größten Sportveranstaltungen in Salzburg. Nicht nur dort, auch in den kleineren Gemeinden rundherum herrscht Ausnahmezustand. Wirtschaftlich ist das Event von großer Bedeutung.

Rund 10.000 Fans werden heuer für den Damen-Nachtslalom erwartet. Die Vorbereitungen laufen seit Wochen - eigentlich seit einem Jahr, denn nach dem Weltcup ist vor dem Weltcup, heißt es in Flachau. Ernst Brandstätter, Geschäftsführer der Flachauer Bergbahnen sagte, dass eben genau durch diese Großveranstaltungen auch Salzburg bekannt geworden sei.

ORF/Gonaus

„Gäste kommen wegen des alpinen Skilaufs“

Denn Veranstaltungen wie etwa der Snowboard-Weltcup in Bad Gastein (Pongau) oder der alpine Skiweltcup in Flachau würden eine entsprechende Wintersportkompetenz vermitten. „Die Mehrzahl unserer Wintersport-Gäste - in Flachau sind es über 90 Prozent - die kommen wegen des alpinen Skilaufs. Hätten wir diesen alpinen Skilauf nicht, dann hätten wir keine Gäste und dann würde hier wieder Armut herrschen, so wie in den 1950er Jahren. Das muss man auch immer betonen, weil immer alle glauben, dass das ein Selbstläufer ist“, so Ernst Brandstätter.

Viele Arbeitsplätze und Werbung in der ganzen Welt

Auch die Flachauer selbst sind Teil des Wettkampfgeschehens, so wie beispielsweise Wolfgang Schmidt. Er ist eigentlich Lokführer, in den Weltcup-Tagen macht er für die Freiwillige Feuerwehr den Ordnerdienst. „So ein Großereignis ist für Flachau sehr wichtig, weil es viel Werbung bringt. Hätten wir solche Großereignisse nicht, dann hätten wir auch keine Jobs. Ein florierender Tourismus ist wichtig für die Wirtschaft“, sagte Schmidt.

ORF

Ähnlich sah das auch Elektriker Richard Oberreiter. Seine Firma ist schon seit 30 Jahren mit dabei. „Es bringt viele Arbeitsplätze, die Bilder gehen hinaus in die Welt. Es sind viele freiwillige Mitarbeiter, die das gerne machen. Ich glaube es ist eine sehr große Werbung für Flachau.“ Und Hotelchefin Katrin Oberreiter fügte noch hinzu: „Die jungen Leute kommen von überall her, schauen sich das Rennen an und gehen dann noch in Flachau weg. Das ist gut.“

Nachtslalom: Start um 18 Uhr

Am Dienstag startet der erste Durchgang des Nachtslaloms um 18 Uhr. Der zweite Durchgang startet um 20.45 Uhr (live in ORF eins). Mikaela Shiffrin ist angesichts ihrer Hochform die Favoritin im Flutlichtrennen. Der letzte Erfolg der US-Amerikanerin in Salzburg liegt allerdingsdrei Jahre zurück. Keine Chancen auf den Sieg rechnet sich die Filzmooserin Michaela Kirchgasser aus. Die WM-Dritte gibt aber nur 20 Tage nach einer Knieverletzung ein Blitzcomeback - mehr dazu in: Nachtslalom in Flachau: Letztes Heimrennen für Kirchgasser (sport.ORF.at; 9.1.2018)

ORF/Gonaus

Flachau verfünffacht sich im Winter

Im Winter verfünffacht der 2.800-Einwohner-Ort seine Einwohnerzahl. Zu den Skitouristen kommen auch noch Saisonarbeitskräfte. Der Wintertourismus hat Flachau strukturell und baulich stark verändert: Das kleine Dorf im Gebirge ist heute ein Schwergewicht unter den Wintersportorten - mehr dazu in: Flachau: Ein Ort verfünffacht sich in der Saison (salzburg.ORF.at; 6.1.2018)

Startnummernauslosung in Flachau Thomas Gonaus berichtete von der Starnummernauslosung für den Nachtslalom am Montag.

