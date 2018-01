Polizisten erkannten mutmaßliche Brillendiebin

Ein halbes Jahr nach dem Diebstahl von Sonnenbrillen im Wert von 4.500 Euro in Salzburg-Taxham haben Polizisten jetzt in dem Einkaufszentrum die Tatverdächtige erkannt und gefasst. Die 20-Jährige war im Verhör geständig.

Die junge Salzburgerin soll Anfang Juni 26 Sonnenbrillen aus dem Geschäft entwendet haben. Dabei wurde sie von einer Überwachungskamera gefilmt. Allerdings konnte die Tatverdächtige damals nicht identifiziert werden.

Beamten fiel zuerst Begleiter auf

Am Freitag erkannten Polizisten der Inspektion Taxham dann die junge Frau in dem Einkaufszentrum - sie war dort mit einem Begleiter unterwegs. Dieser Mann war schon amtsbekannt, weshalb sich die Beamten zunächst vor allem für ihn interessierten. Erst in weiterer Folge kam den Polizisten dann auch die 20-Jährige bekannt vor - von den Bildern aus der Kamera.

Im Verhör gestand die Salzburgerin dann, dass sie die Brillen gestohlen und weiterverkauft habe. Die bisher Unbescholtene wird jetzt auf freiem Fuß angezeigt.