Verwechslung: Mann verprügelte Falschen

Ein 18-jähriger Pinzgauer wollte in den frühen Morgenstunden am Montag den neuen Partner seiner Ex-Freundin zur Rede stellen. Er verfolgte dessen Pkw und hielt ihn im Zentrum von Zell am See (Pinzgau) auf, verprügelte aber den Falschen.

Gemeinsam mit Freunden wollte der Pinzgauer den 21-jährigen Kroaten zu Rede stellen. Bei der Auseinandersetzung im Zeller Ortszentrum verwechselte der Pinzgauer aber den 21-Jährigen und einen seiner Freunde. Er ging auf einen 19-Jährigen los, in der Annahme, dass es sich um den Partner seiner Ex-Freundin handelt.

Mehrere Faustschläge ins Gesicht

Eine 21-jährige Rumänin stellte sich zwischen die beiden Männer und wurde durch einen Fußtritt des Pinzgauers verletzt. Der 19-jährige Kroate erlitt durch mehrere Faustschläge ins Gesicht Verletzungen unbestimmten Grades. Die Beamten der Polizei Zell am See nahmen den 18-Jährigen fest. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wird er wegen zweifacher Körperverletzung angezeigt.