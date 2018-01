Bürmoos: Brand in Reifenfirma

In einer Reifenfirma in Bürmoos (Flachgau) sind in der Nacht auf Montag Reifenstapel in Brand geraten. Rauch und platzende Reifen erschwerten den Feuerwehrleuten die Löscharbeiten. Die Ursache ist noch unklar.

Die Flammen schlugen schon meterhoch in den Himmel, als die Feuerwehrleute auf dem Gelände der Reifenfirma eintrafen. Umgehend wurde Verstärkung aus dem benachbarten Lamprechtshausen angefordert. Zwei Stapel mit Reifen von Autos und Lastwagen brannten an zwei unterschiedlichen Stellen. Der verbrennende Gummi hüllte den Brandort in beißenden Rauch. Die 55 Feuerwehrleute konnten nur mit schwerem Atemschutz vorrücken, um die Flammen zu bekämpfen.

zurück von weiter

Lastwagenreifen in der Hitze geplatzt

In der Hitze des Feuers platzten die schweren Lastwagenreifen, was die Helfer zusätzlich gefährdete. „Durch die hohen Temperaturen hat es die Reifen, die mit Luft gefüllt sind, zerrissen. Teilweise waren da Lkw-Reifen dabei, die sind mit bis zu zwölf Bar Druck gefüllt. Wenn es den dann zerreißt, dann macht das einen sehr lauten Knall“, sagte Bezirksbrandermittler Walter Spöckelberger.

Der Brandermittler und Polizisten der Inspektion Lamprechtshausen suchen seit dem Vormittag nach der Ursache für das Feuer. Sie wurden von der Besatzung eines Polizeihubschraubers unterstützt, die Infrarotbilder von der Brandstelle machte.

Brand in Reifenfirma In einer Reifenfirma in Bürmoos (Flachgau) haben Sonntagnacht Reifenstapel zu brennen begonnen. Rauch und platzende Reifen machten das Löschen schwierig.

Firmengebäude nicht beschädigt

Nach zwei Stunden waren die Flammen gelöscht. Die Feuerwehrleute konnten verhindern, dass auch das Firmengebäude in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.